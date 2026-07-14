Örnek No:55*

T.C.

VANİCRA DAİRESİ

2025/396 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/396 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

NOT: Dosya incelendiğinde güncel tapu kaydında taşınmazın (Bağımsız Bölümün) İ*Y* Adına

4453 / 4558 ( Pay/Payda) hissesi kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRİLEN TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Yapı; 16/07/2021 tarih ve 2021/186 nolu yapı ruhsatı aldığı tespit edilmiştir. Yapı 5 KATLI

BETONARME (Bodrum«*Zemin-3Kat) olarak yapılmıştır. Değerlendirme konusu taşınmaz CK Kaplan

İnşaat A Bloğunda 1. Katta 8 numaralı bağımsız bölüm kuzey-batı cepheli olup mesken olarak

tasarlanmıştır. İpekyolu Belediyesinde incelenen projesinde BRÜT:93,44 m2 ve NET:83,66 m2 alana

Sahip bağımsız bölüm 2+1 olarak dizayn edildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme konusu bağımsız bölüm bulunduğu CK Kaplan İnşaat 3 adet blok (A-B-C)

bunmaktadır. Site etrafı duvar ile çevrilidir. A Blok her katında 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Binanın dış cephesi dış cephe boya ile boyandığı, bina giriş kapıları metal doğrama olduğu, merdivenler

mermer ile kaplı olduğu, merdiven korkuluk yapıldığı, bağımsız bölüm kapısı çelik kapı olduğu,

pencereler pvc doğrama, iç kapılar ahşap, bağımsız bölüm iç duvarları plastik boya ile boyandığı, ıslak

mahaller fayans olduğu, odaların tabanları parke olduğu gözlemlenmiştir.

Taşınmaz için toplamda 2.900.000,00TL TL kıymet takdiri tespit edilmiş olmakla;

Taşınmaz hisseli olduğundan ve borçlunun hissesine düşen miktar :

Dosya incelendiğinde güncel tapu kaydında A Blok 1. Kat 8 nolu bağımsız bölümün 4453 / 4558

(Pay/Payda) hisse oranının borçlu adına ve hissesine (2.900.000,00TL x (4453 / 4558)

2.833.194,38TL kıymet takdiri yapılmıştır.

Adresi : Hanikoğlu Mah. Nezir1. Sokak İle Baran Sokak Arasında A Blok İpekyolu / VAN

Yüzölçümü : 93,44 m2

Hisse Payı : 4453/4558

İmar Durumu: Taşınmaz takyidatında 28/03/2024 tarihli beyanda '3194 sayılı kanunun 32. Maddesi gereğince taşınmaz İmar Mevzuatına Aykırıdır' ibaresi mevcuttur.

Kıymeti : 2.833.194,38 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.