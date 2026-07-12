Vanspor FK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, Trinidad ve Tobago A Milli Takımı oyuncusu Molik Jesse Khan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli orta saha oyuncusu Molik Jesse Khan ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, Trinidad ve Tobago A Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusu Molik Jesse Khan ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Yeni sezonda kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek olan Molik Jesse Khan'a hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni transferin, sezon öncesi kamp çalışmalarına katılarak teknik heyetin gözetiminde hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi.