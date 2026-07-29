Hakkari merkez Bağışlı köyü bölgesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Çanakkale ve Ayasofya Özlemi" projesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hakkari Bağışlı Bağışlı Bölgesi Kültür ve Gençlik Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çocuklara yüzme, okçuluk ve folklor eğitimleri verilecek.

Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için Çanakkale ve İstanbul gezileri de düzenlenecek. Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, projenin Hakkari için önemli bir spor, kültür ve eğitim çalışması olduğunu belirterek, 20 çocuğa temel yüzme eğitimi verileceğini, ortaokul öğrencilerine okçuluk kursu düzenleneceğini ve futbol eğitimleriyle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanacağını söyledi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ise çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür projelerin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Çocukların Çanakkale Şehitliği ve Ayasofya'yı ziyaret edecek olmasının unutulmaz bir deneyim olacağını ifade eden Vali Taşyapan, projeye destek veren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.