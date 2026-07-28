Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı ve İl Tertip Komitesi adına Taner Coşkun tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van Bölge Müdürlüğü'nün kapatılması amacıyla bazı kişiler tarafından imza kampanyası başlatıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan bilgilerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamada, söz konusu girişime karşı çıkıldı.

Açıklamada, TFF Van Bölge Müdürlüğü'nün uzun yıllardır Van başta olmak üzere bölge illerinde amatör ve profesyonel futbolun gelişimine katkı sunduğu belirtilerek, kulüpler, hakemler, antrenörler ve futbolun diğer paydaşları için koordinasyon ve hizmet merkezi görevi üstlendiği ifade edildi. Müdürlüğün kapatılmasının yalnızca Van'ı değil, hizmet verdiği bölgedeki futbol faaliyetlerini de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Van'ın son yıllarda spor alanında yatırımlar aldığı, yeni stadyum ve spor tesisleriyle gelişimini sürdürdüğü ve Vanspor'un elde ettiği başarılarla adından söz ettirdiği belirtilen açıklamada, bu süreçte TFF Van Bölge Müdürlüğü'nün kapatılmasına yönelik girişimlerin doğru bulunmadığı vurgulandı.

“BÖLGE SPORUNUN GELECEĞİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN BU GİRİŞİMLERİ KABUL ETMİYORUZ”

Taner Coşkun tarafından yapılan açıklamada, “Aldığımız duyumlara göre, TFF Van Bölge Müdürlüğü'nün kapatılması amacıyla bazı kişiler tarafından bir imza kampanyası başlatıldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımaktadır. Bölge sporunun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu girişimleri kabul etmiyor, şiddetle karşı çıkıyor ve kınıyoruz.

TFF Van Bölge Müdürlüğü, yıllardır Van başta olmak üzere bölge illerindeki amatör ve profesyonel futbolun gelişimine önemli katkılar sağlamış; kulüpler, hakemler, antrenörler ve futbolun tüm paydaşları için önemli bir koordinasyon ve hizmet merkezi olmuştur. Bu kurumun kapatılması, yalnızca Van'ı değil, hizmet verdiği tüm bölgeyi olumsuz etkileyecek ve sporun gelişimine zarar verecektir.” denildi.

“TFF VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILMAMALI, GÜÇLENDİRİLMELİDİR”

Taner Coşkun, açıklamasında ayrıca Van'ın ve bölge futbolunun geleceği adına spor camiasını, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu TFF Van Bölge Müdürlüğü'nün kapatılmaması yönündeki talebe destek vermeye davet ederek şunları söyledi:

“Bugün Van, spor alanında önemli yatırımlar alan, yeni stadyum ve spor tesisleriyle geleceğe hazırlanan, Vanspor'un başarılarıyla adından söz ettiren bir şehirdir. Böyle bir dönemde TFF Van Bölge Müdürlüğü'nün kapatılması için girişimde bulunmak kente ve bölgeye ihanettir, gündeme gelmesi dahi kabul edilemez.

Beklentimiz; TFF Van Bölge Müdürlüğü'nün kapatılması değil, daha da güçlendirilerek bölge sporuna hizmet ederek hatta Van'da Milli Takımlar Kamp Tesisleri kazandırmasıdır. Van'ın ve bölge futbolunun geleceği adına tüm spor camiasını, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya, haklı talebe destek vermeye çağırıyoruz. TFF Van Bölge Müdürlüğü kapatılmamalı, aksine güçlendirilmelidir.”