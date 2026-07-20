New Jersey Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İspanya 5. dakikada Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını kullanamadı. Ceza sahasına giren Yamal'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Martinez topu kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella'nın şutlarında da İspanya golü bulamadı. Arjantin ise ilk yarıda isabetli şut atamadı.

İkinci yarıda da İspanya oyunu kontrol eden taraftı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışan İspanya'nın çabaları 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.

Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İspanya dünya kupasını kazanan taraf oldu.

Turnuva tarihinde ilk kez devre arası sahne performansı düzenlendi

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlendi.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Madonna gibi ünlü sanatçılar sahne alırken, sahne performansının uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre, devre arası 15 dakikayı aşmamalı.

FIFA daha önce yaptığı açıklamada devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklamış ve "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplanmasının hedeflediğini kaydetmişti.

İspanya finallerde 2'de 2 yaptı

2010 yılında çıktığı ilk Dünya Kupası finalinden şampiyonlukla ayrılan İspanya, 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 16 yıl önce düzenlenen turnuvanın finalinde Hollanda'yı 116. dakikada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenen İspanya, Arjantin karşısında kupayı getiren golü yine uzatma bölümünde buldu.

İspanya bu kez Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle şampiyonluğa uzandı.

İspanya'dan ikinci “duble”

2010 yılında Avrupa Şampiyonu ünvanıyla geldiği Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2. kez "duble" yaptı.

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenmişti.

Erkeklerde ve kadınlarda İspanya dominasyonu

İspanya erkek ve kadın futbolunda dünya şampiyonu ünvanını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke olarak tarihe geçti.

İspanya Kadın Milli Takımı, 2023 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti.

İspanya, ayrıca birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke oldu.

Turnuvanın gol kralı Mbappe

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, turnuvada attığı 10 golle altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantinli futbolcu Messi 8, İngiliz Jude Bellingham ve Norveçli Erling Haaland 7'şer gol kaydetti.

Mbappe, 8 gol attığı Katar 2022'nin ardından üst üste iki turnuvada gol krallığını kazanmayı başardı.

Fransız yıldız, toplam 22 golle turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olarak 2026 Dünya Kupası'nda rekor kırarken, Messi 21 golle ikinci sırada yer aldı.

Yenilmezlik serisinde 38 maçla rekor

İspanya, çıktığı 38 maçta yenilmeyerek bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Son 37 maçından 28 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, Arjantin karşısında da 1-0 kazandı.

İtalya'nın 37 maçlık rekorunu geride bırakan İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Rodri

İspanya Milli Takımı kaptanı ve orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünü kazandı.

İspanyol file bekçisi Unai Simon, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine verilen "Altın Eldiven" ödülüne layık görülürken, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi ise "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

Başkan Trump seremoni öncesi yuhalandı

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri'ye Dünya Kupası'nı ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte verdi.

Trump, Dünya Kupası'nı İspanya'ya takdim etmeden önce sahaya yürürken tribünlerin bir kısmı tarafından yuhalandı.

İspanya sadece 1 gol yiyerek rekor kırdı

Turnuvadaki tek puan kaybını gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya, kalesinde 8 maçta sadece 1 gol görerek rekor kırdı.

Luis de la Fuente’nin öğrencileri, aynı turnuva içinde sadece 1 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yendiği maçta gol yiyen İspanya, final mücadelesinde de kalesini gole kapadı.

Daha önce 2010'da İspanya, 1998'de Fransa ve 2006'da İtalya, iki gol yiyerek şampiyon olmuştu.

De la Fuente, en yaşlı şampiyon

İspanya Milli Takımı'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam oldu.

Daha önceki rekor 2010'da İspanya'ya ilk şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.

Arjantin, finalde 4. kez kaybetti

Arjantin Milli Takımı, çıktığı 7. Dünya Kupası finalinde 4. mağlubiyetini yaşadı.

1978, 1986 ve 2022'de şampiyon olan Arjantin, 1930, 1990, 2014 ve 2026'da finalde kaybetti.

Dünya Kupası'nda son 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Lionel Scaloni’nin ekibi, 14. maçta İspanya'ya karşı serisini sürdüremedi.

Arjantin, turnuva tarihindeki bir final mücadelesinde 90 dakika boyunca rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım oldu.