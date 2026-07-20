Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

Final maçı öncesi kapsamlı çalışma yapıldı

Adli kaynaklardan alına bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığınca 01.11.2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/18 sayılı "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" Genelgesi ile Adalet Bakanlığının 16.02.2026 tarihinde yayımladığı "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadelede Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları" hakkındaki yazısı doğrultusunda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar suçlarıyla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 26.06.2026 tarihinde yayımlanan iş bölümü ile alanında uzmanlık gerektiren bu sürecin tespit ve takibinde etkin netice alınması amacıyla "Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

Ülkede faaliyet gösteren yasa dışı bahis suçunu bireysel ya da organize şekilde işleyen şahıslarla ilgili adli süreçler titizlikle yürütülmekte olup söz konusu faaliyetlere yönelik çalışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle uyumlu şekilde devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre, 2022 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda ise bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü değerlendiriliyor.

Bu veriler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri arasında yapılan istişareler neticesinde, yasa dışı bahis trafiğinde en yüksek hacmin meydana geleceği maç olarak değerlendirilen Dünya Kupası final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşıldı.

Bu itibarla, ekonomik bir suç olan yasa dışı bahis suçunda asıl hedefin, kamunun uğradığı zararın telafisi ve toplumsal düzenin korunması olduğu gözetilerek kolluk birimlerince teknik ve saha araştırmaları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi, Adalet ve İçişleri Bakanlığının konuya verdiği önem doğrultusunda yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında benzer eylemlere yönelik adli takibatlar ivedilikle, öncelikli ve aralıksız şekilde sürdürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 01.11.2025 tarih ve 33064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" genelgesi ile Adalet Bakanlığının 16.02.2026 tarihinde yayımladığı "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadelede Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları" hakkındaki yazısı da dikkate alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 26 Haziran'da yayımlanan iş bölümü kapsamında, alanında uzmanlık gerektiren sürecin tespit ve takibinde etkin netice alınması için Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun kurulduğu belirtildi.

Ülkede faaliyet gösteren yasa dışı bahis suçunu bireysel ya da organize şekilde işleyen şahıslarla ilgili adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğü aktarılan açıklamada, söz konusu faaliyetlerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle uyumlu bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere FIFA Dünya Kupası organizasyonu, içinde bulunduğumuz 2026 yılı içerisinde planlanmış ve 19 Temmuz tarihinde yapılan final maçı ile nihayet bulmuştur. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılı içerisinde yapılan FIFA Dünya Kupasında bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda da bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleriyle yapılan istişarede, bu hususlar dikkate alınarak en yüksek hacmin meydana geleceği maç olan final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ekonomik bir suç olan 'yasa dışı bahis' suçunda asıl hedefin kamunun uğradığı zararın telafisi ve toplumsal düzenin tekamülü olduğu gözetilerek, kolluk tarafından yapılan teknik ve saha araştırmaları neticesinde söz konusu suçta kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş olup, yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun olduğu final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara bloke konulması maksadıyla ilgili bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre halde PANEL sisteminin bulunduğu toplamda 19 dış finans evine ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Cumhurbaşkanlığının genelgesi ve Adalet Bakanlığının konuya verdiği önem nispetinde benzer eylemlere yönelik takibatların, ivedilik ve öncelikli olarak yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Hesaplar yapay zeka destekli AVCI'dan elde edilen verilerle tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yapay zeka destekli AVCI programı ile sahadan elde edilen istihbari veriler birlikte değerlendirildi.

Çalışmada, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı toplam 6 bin 314 banka hesabı belirlendi.

Söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilebilecek para transferlerinin engellenmesi amacıyla hesaplara eş zamanlı bloke konuldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 19 dış finans evine de operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamında yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, "dış finans evi"nin, bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanında burada ayrıca hesap kullandıranların telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların da olduğu evler olduğu öğrenildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, yapay zeka destekli "AVCI" programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 19 "dış finans evi"ne ile 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.