Zorlu maratonun başlamasına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 10 gün sonra ligin ilk maçına çıkacak olan Van Spor Futbol Kulübü, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarına devam ediyor.
Teknik Direktör Murat Yıldırım nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuna yaklaşılırken hazırlık maçları da yapılıyor.
Yeni transferlerin de katıldığı çalışmalarda teknik, taktik ve güce dayalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Van Spor Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Kayserispor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak.
Kaynak: Umut Tarhan