Van’da dev festival için hazırlıklar başladı

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Van Spor Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Kayserispor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak.

Yeni transferlerin de katıldığı çalışmalarda teknik, taktik ve güce dayalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Teknik Direktör Murat Yıldırım nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuna yaklaşılırken hazırlık maçları da yapılıyor.

Zorlu maratonun başlamasına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 10 gün sonra ligin ilk maçına çıkacak olan Van Spor Futbol Kulübü, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarına devam ediyor.

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