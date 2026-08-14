Geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk maçında Metro Holding Kayserispor ile karşılaşan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Van Spor Futbol Kulübü’ne bir kötü haber de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan geldi.

PFDK’dan çıkan sonuca göre Van Spor’da; Batı Tribün Batı Kapalı D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilirken, ayrıca 140 bin TL’lik de para cezası çıktı.

PFDK kararında şöyle denildi; “Van Spor FK’nın, 09.08.2026 tarihinde oynanan Van Spor FK - Metro Holding Kayserispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün Batı Kapalı D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Van Spor FK’nın, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”