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Gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı sosyal medya paylaşımında Bilici’nin bugün AK Parti’ye katılacağını ve bu katılımla Yeni Yol Grubu’nun milletvekili sayısının 19’a düşeceğini belirtti. Bilici’nin AK Parti’ye katılımının, partinin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenecek programda gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilici’nin bugün AK Parti’ye katılacağını açıkladı. Bilici, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listelerinden milletvekili seçilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vanlı İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin AK Parti’ye geçeceğini duyurdu. Bilici’nin katılımıyla Yeni Yol Grubu’nun TBMM’deki milletvekili sayısı 19’a düşecek ve grup statüsü sona erecek.

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