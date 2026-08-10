AK Parti’nin kuruluşunun 25. Yılı dolayısıyla Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” temasıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında Arvas, 14 Ağustos 2001’de başlayan siyasi yürüyüşün 25 yıldır milletin desteği ve teveccühüyle sürdüğünü belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

AK Parti’nin 25 yıl önce bir millet hareketi olarak kurulduğunu belirten Arvas, 14 Ağustos 2001’de başlayan sürecin Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, vesayet ve yasakların yaşandığı bir dönemde AK Parti’nin kurulduğunu ve AK Parti’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını belirten Arvas, hareketin milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu vurguladı.

AK Parti’nin kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Arvas, 3 Kasım 2002’den itibaren Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kapsamlı bir kalkınma ve demokratikleşme dönemine girdiğini belirtti.

“ENGELLER KARŞISINDA GERİ ADIM ATMADIK”

25 yıllık süreçte kapatma davaları, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok olayla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Arvas, küresel ekonomik krizler, salgınlar, savaşlar ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla da mücadele ettiklerini söyledi.

Arvas, tüm bu süreçlerde milletin desteğine güvendiklerini belirterek, “Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye’nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik.” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

“Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Arvas, devletin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin mücadelesi ve milletin birlik ve beraberliği sayesinde Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununda önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

DEMOKRASİ VE HAKLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Vesayetin siyaset üzerindeki etkisini kaldırdıklarını ve milli iradeyi güçlendirdiklerini belirten Arvas, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletildiğini dile getirdi.

AYASOFYA YENİDEN İBADETE AÇILDI

Arvas, milletin uzun yıllardır taşıdığı Ayasofya özleminin de sona erdirildiğini belirterek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

SAĞLIK, EĞİTİM VE SOSYAL ALANLARDA YATIRIM

Sağlık ve eğitim başta olmak üzere sosyal devlet anlayışını güçlendirdiklerini kaydeden İl Başkanı Arvas, “Hastaneler, şehir hastaneleri ve modern sağlık merkezleri hizmete sunuldu. Eğitim alanında derslik, üniversite, yurt ve teknoloji altyapısına yönelik yatırımlar yapıldı. 81 ilin tamamını üniversiteyle buluşturduk. Ayrıca TOKİ aracılığıyla milyonlarca vatandaşımızı konut sahibi yaptık ve yaşlılar, engelliler, ihtiyaç sahibi aileler, şehit yakınları ve gazilere sosyal desteği arttırdık.” ifadelerini kullandı.

“ULAŞIMDAN TEKNOLOJİYE ÖNEMLİ PROJELER YAPILDI”

Türkiye’nin ulaşım ve altyapı alanında önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Arvas, bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren hatları, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Türkiye’nin teknoloji alanında da önemli bir noktaya ulaştığını dile getiren Arvas, yerli otomobil Togg’un yanı sıra insansız hava araçları, savaş gemileri, helikopterler ve uçakların üretildiğini söyledi.

Savunma sanayiinde Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY gibi yerli ve millî projelerin hayata geçirildiğini anlatan Arvas, Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Enerji alanında ise Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın kullanıma sunulduğunu, Gabar’daki petrol üretimiyle yerli kaynakların ekonomiye kazandırıldığını belirten Arvas, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerjide bağımsızlık hedefinin sürdürüldüğünü ifade etti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Türkiye’nin ihracatı 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinden 270 milyar doların üzerine çıkarıldı. Sanayici, esnaf, çiftçi ve girişimcilerin önü açılırken yatırım ve kalkınma 81 ile yayıldı. AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 11 milyon 709 bin 913 üyeye ulaştı. Partimizin gücü yalnızca teşkilatlarımızdan değil, milletimizle kurduğu güçlü bağdan geliyor. 25 yıllık süreçte elde edilen başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir. Tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, aramızda bulunmayan dava arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”

Başkan Arvas, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 81 ilimizde çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Kutlamalarımızı 14 Ağustos 2026 Cuma günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştireceğimiz programla taçlandıracağız. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk günkü aşkla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.”

Basın açıklaması çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.