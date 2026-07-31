Ak Parti Van İl Başkanlığı heyeti, MHP ve Hüda Par Van İl Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretlerinde, Van’ın ortak değerleri, şehrin kalkınmasına katkı sunacak çalışmalar, toplumsal dayanışma ve istişare kültürünün önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyaretlerde, Van’ın geleceğine yönelik ortak sorumluluk bilinci ve yapıcı diyalog anlayışının ön plana çıktığı aktarıldı.

Ziyaretlere ilişkin olarak AK Parti’den yapılan açıklamada; “AK Parti Van İl Başkanlığı olarak; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletimize hizmet yolunda birlik, beraberlik ve istişare anlayışını esas almaya; şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü yapıcı diyaloğu güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla MHP Van İl Başkanı Sayın Salih Güngöralp’e ve HÜDA PAR Van İl Başkanı Sayın Rasim Sayğın’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” denildi.