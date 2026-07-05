CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel cezaevinden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklandı. Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

GÖRÜŞME 30 DAKİKA SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Deniz Göktaş'ı Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, cezaevinde Deniz Göktaş ile yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı.