Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün Beştepe'de toplanıyor.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ GÜNDEMDE OLACAK

İç ve dış politikadaki sıcak başlıkların ele alınacağı toplantının gündeminde NATO Zirvesi hazırlıkları, Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'deki insani durum, Doğu Akdeniz ve Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor.

İran-ABD hattındaki ateşkes görüşmelerindeki ilerleme ve Türkiye’nin barış çabalarına katkıları detaylı olarak değerlendirilecek.

SAVAŞIN EKONOMİYE ETKİSİ ELE ALINACAK

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri ele alınacak.

Bu etkilerin ekonomiye yansımalarının en aza indirilmesi ve dezenflasyon sürecinin korunmasına yönelik önlemler gözden geçirilecek.

NATO ZİRVESİ ANA GÜNDEMLERDEN BİRİ

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi için yapılan hazırlıklar da Kabine’de görüşülecek. Zirveye yönelik güvenlik önlemleri ve organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA OLACAK

Önemli gündem başlıklarından biri de 'Terörsüz Türkiye' hedefi olacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütünün tasfiye sürecinin sahadaki uygulamasına ilişkin tespitleri ve TBMM Komisyonu'nun raporu doğrultusunda planlanan yasal düzenlemeler, Kabine'de ele alınacak.