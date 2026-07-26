CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'deki üye katılım programında parti içi tartışmalardan kaçınılması çağrısı yaparak, Türkiye'nin temel sorunlarına odaklanacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, siyasette ahlak ve şeffaflık vurgusu yaparken, Siyasi Ahlak Kanunu'nu yeniden Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de gerçekleştirilen üye katılım programına katıldı. Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "İç tartışmalardan olabildiğince kaçınmamız lazım. Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Nitekim çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Ayazağa'da bulunan Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Üye Katılım Töreni'nde partililerle bir araya geldi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin de katıldı.

'TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR'

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İç tartışmalardan olabildiğince kaçınmamız lazım. Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum: Eskisi, yenisi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, bütün Cumhuriyet Halk Partililere! Nedeni şu: Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin temel sorunları var ve bu sorunlar ciddi sorunlar. Milyonlarca kişinin, milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanın, milyonlarca muhtarın sorunları var. Dolayısıyla bizim temel görevimiz sorunları aklımızla, mantığımızla, deneyimimizle saptamak ve onlara çözüm üretmek" ifadelerini kullandı.

'SİYASET TEMİZ İNSANLARIN İŞİDİR'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz aynı zamanda siyasette ahlakı, siyasette erdemi savunan bir partiyiz. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'na Siyasi Ahlak Kanunu teklif eden bir partiyiz. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Ahlaklı olacaksınız. Erdemli olacaksınız. Kişilikli olacaksınız. Doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset temiz insanların işidir. Düzgün insanların işidir. Ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev, apartman alma aracı değildir. Eğer siz siyasete 'Kendime mi hizmet edeceğim, topluma mı hizmet edeceğim?'... Toplumun zenginleşmesi lazım. Toplumun varlık içinde olması lazım. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın" şeklinde konuştu.

'SİYASİ RÜŞVETÇİLİĞİ KAPATACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, "Siyasi Ahlak Kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri meclise verecekler. Sarayda oturan zata da sesleniyorum. Eğer siyasi ahlakı savunuyorsan, siyasette kirlilik olmamasını istiyorsan o zaman sen de destek vereceksin kardeşim. Bütün partilere sesleniyorum, destek vereceksin. Efendim 'Ben sana yardım edeyim, sen de bana oy ver. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver'... Bu siyasi rüşvetçiliktir. Siyasi rüşvetçiliği kapatacağız. Rüşvetin her türlüsünü kapatacağız. Rüşvet alanların hesabını soracağız onlardan. Rüşvet alanların, malı götürenlerin hesabını soracağız. Bu bizim görevimiz. Sormazsak tüyü bitmemiş yetim bize hakkını helal etmez. Söylüyorsan, ağzından bir laf çıkıyorsa hesabını soracaksın kardeşim ve hesabını vereceksin" dedi.

'CHP, ARINMAK ZORUNDA OLAN BİR PARTİDİR'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gerçek gündemi nedir, ona bakın kardeşlerim. Çocuğu işsiz, uyuşturucu belası, tefeciler, kumarhaneler... Türkiye'yi kumarhaneye döndürdüler. Büyük bir kumarhane Türkiye. Gidin, gençlerin nasıl soyulduğunu görün. Yazıktır, günahtır. Türkiye bütün bunları aşma kapasitesine sahip. Ama bunları gerçekleştirecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Nitekim çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapacağız" dedi.