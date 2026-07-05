Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, ruhsatsız olarak hizmet veren işletmelerin hem turizm güvenliğini hem de belgeli otelleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Turizmde yaşanan durgunluk nedeniyle otel işletmelerinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Demirhan, kayıt dışı faaliyet gösteren konaklama tesislerinin denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

“BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR”

Ruhsatsız işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getiren Başkan Demirhan, “Maalesef bunu hep söylüyorum, bugün de söylüyorum. Burada gerçekten büyük bir haksızlık ve adaletsizlik var.” dedi.

Demirhan, “Ruhsatsız faaliyet gösteren yerler vergi ödemiyor, SGK yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Konut elektriği ve konut doğalgazı tarifesi kullanıyorlar. Buna karşılık belgeli oteller işletme tarifesinden elektrik ve doğalgaz ödüyor, vergi veriyor, personel çalıştırıyor ve tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bu nedenle belgeli işletmeler ciddi anlamda mağdur oluyor." ifadelerini kullandı.

“DENETİMLER ARTIRILMALI”

Kaçak işletmelerin varlığını sürdürdüğünü belirten Demirhan, denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı kaçak işletmelerin kapatıldığını gördük. Ancak halen faaliyetini sürdüren işletmeler de bulunuyor. Bu durum hem haksız rekabete neden oluyor hem de turizm sektörüne zarar veriyor.” açıklamalarında bulundu.

Van'daki konaklama tesisleri hakkında da bilgi veren Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Kentte resmi olarak belgeli 107 konaklama tesis var. Bunların yaklaşık 45'i Turizm İşletme Belgesi'ne sahip, diğerleri ise belediye belgeli tesislerdir. Bunların dışında faaliyet gösteren ruhsatsız işletmeler de mevcut.”