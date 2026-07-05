Muş'un Sungu beldesinde dere kenarında balık tutarken suya düşen 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi ile onu kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi yaşamını yitirdi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu iki gencin de cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çizmeburnu mevkiinde balık tutmak amacıyla dere kenarına giden 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Oğuz Çiftçi'yi kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi ise dere yatağındaki bataklık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda iki gencin de cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oğuz Çiftçi ve Veli Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.