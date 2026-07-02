Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde toplam sigortalı sayısı 26 milyon 238 bin 513 olarak kaydedilirken, Van’da sigortalı sayısı ise 216 bin 650 olarak belirlendi.

TÜİK ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2026 yılı Nisan ayına ait veriler açıklandı. Açıklanan raporda, Türkiye geneli ile Van’daki 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalı çalışan sayılarına ve bu çalışanların cinsiyet dağılımlarına yer verildi.

Verilere göre Türkiye genelinde 4/a kapsamında aktif ve zorunlu sigortalı sayısı 19 milyon 508 bin 593 olarak belirlenirken, Van’da 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı 143 bin 134 oldu. Bu grupta yer alanların 97 bin 131’ini erkekler, 46 bin 3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye genelinde 4/b kapsamındaki sigortalı sayısı 3 milyon 26 bin 675 olarak açıklanırken, Van’da 4/b sigortalı sayısı 23 bin 251 olarak kaydedildi. Van’daki bu kapsamda sigortalıların 19 bin 950’si erkek, 3 bin 301’i ise kadınlardan oluştu.

Türkiye genelinde 4/c kapsamındaki çalışan sayısı 3 milyon 703 bin 245 olarak kayıtlara geçerken, Van’da 4/c kapsamındaki sigortalı sayısı 50 bin 265 olarak belirlendi. Bu grupta yer alanların 35 bin 554’ünü erkekler, 14 bin 711’ini ise kadınlar oluşturdu.

Verilere göre Van’da toplam 216 bin 650 sigortalı çalışan bulunurken, bu sayı Türkiye genelindeki 26 milyon 238 bin 513 sigortalının yaklaşık yüzde 0,83’üne karşılık geliyor. Van’ın 1 milyon 112 bin 13 olan nüfusu göz önüne alındığında ise sigortalı çalışanların nüfusa oranı yaklaşık yüzde 19,48 olarak hesaplandı.