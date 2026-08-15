Van'daki kurum ihaleyle personel alımı yapacak

Van YYÜ maaş promosyon anlaşması yaptı

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Öte yandan Hava Kuvvetlerinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirilirken, Kara Kuvvetlerinin ilk kadın generali Kara Havacılık 2'nci Hava Aracı Kaza/Olay İnceleme Kurul Başkanı Tuğgeneral Armağan Özel ise Kara Havacılık Daire Başkanlığına atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Ergin Dinç Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Serkan Gökhan Can İstihbarat Başkanlığına, Tümgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tuğgeneral Esat Çetin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına, Tuğgeneral Erol Gökmen 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Tuğgeneral Alper Gezeravcı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Deniz Harp Okulu Komutanı Ramazan Özdoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, MSÜ Rektör Yardımcısı Koramiral Erhan Aydın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Harp Filo Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay Güney Deniz Saha Komutanlığına, Harekat Başkanı Tümamiral Mehmet Emre Sezenler MSÜ Rektör Yardımcılığına, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Kenan Kaan Türkkan Harp Filo Komutanlığına atandı.

Listeye göre, Güvenlik Kuvvet Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına, Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Şükrü Bilir Güvenlik Kuvvet Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Bülent Tanrıverdi MSB Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Genelkurmay Başkanlığı emrindeki Tümgeneral Mehmet Açık Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına, Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı İstihkam Daire Başkanı Tuğgeneral Erdal Sertuğ Telli TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına, 10'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Tuğgeneral Fuat Dönmez Ankara Merkez Komutanlığına getirildi. EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç 4'üncü Kolordu Komutanlığına, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala 5'inci Kolordu Komutanlığına getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç Genelkurmay Başkanlığı emrine, 9'uncu Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

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