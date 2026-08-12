Yenicami Mahallesi'nde, 429 ada 2 nolu parselde yer alan arsa, yüzde 3 geçici teminat bedeli olan 143 bin 171,74 TL ile açık teklif usulü şeklinde satışa sunulacak.

Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Edremit Belediyesi ile Maliye Hazinesi arasında hisseli bulunan; Van ili, Edremit ilçesi, Yenicami Mahallesi, 429 ada, 2 nolu parselde kayıtlı toplam 342,21 metrekare yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 315,53 metrekarelik hissesi belediye adına, 26,68 metrekarelik hissesi Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Adımıza kayıtlı hissemizin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesi doğrultusunda ‘Açık Teklif Usulü’ ile satışı gerçekleştirilecektir.” denildi.

EDREMİT'TEKİ ARSA HANGİ TARİHTE İHALEYE ÇIKACAK?

Satışı yapılacak arsanın ihalesi, 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELER?

-İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler şöyle:

-Dilekçe (Satışa çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

-Kanuni ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden, ihale ilan tarihinden itibaren alınmış olacak.)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli)

-Geçici ihale teminatı mektubu veya nakit yatırıldığına dair makbuz

-Adli sicil kaydı (Varsa her ortak için ayrı ayrı sunulacak. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden, ihale ilan tarihinden itibaren alınmış olacak.)

-Şartname bedeli makbuzu (5.000 TL)

-SGK ve vergi dairelerinden borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden itibaren alınmış olacak.)

-Tüzel kişi ise oda kayıt ve yetki belgesi (2026 yılı içerisinde alınmış olacak.)

-Şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ve imza beyannamesi

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.