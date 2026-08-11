Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuva boyunca zekalarını ve stratejilerini konuşturan minik sporcular, hem kıyasıya mücadele etti hem de dostluk bağlarını güçlendirdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'nün de katıldığı programda, dereceye giren ve katılım sağlayan tüm öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, yaz Kur'an kurslarının sadece dini eğitimle sınırlı kalmadığını, sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklendiğini belirtti. Geylani yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaz Kur’an kurslarımızda evlatlarımıza bir yandan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğretirken, diğer yandan zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal aktiviteler sunmayı çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz bu satranç turnuvası da çocuklarımızın analitik düşünme becerilerini geliştirirken dostça rekabet etmeyi öğrenmelerine vesile oldu.

Turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, bizlere kapılarını açan ve ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze ile emeği geçen din görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Yaz kursu süresince benzeri sportif ve kültürel etkinliklerin devam edeceği bildirildi.