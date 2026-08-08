Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki illerde kamu kurumları ve yerel medya kuruluşlarıyla doğrudan iletişim kurmak amacıyla yürüttüğü saha çalışmaları devam ediyor.

Van’daki temasların ardından Bitlis il merkezi ile Güroymak, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde iki günlük program gerçekleştiren BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz’ün sonraki durağı Hakkâri oldu.

Hakkâri il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerini kapsayan iki günlük program boyunca Tokgöz’e kurum personeli Murat Uman eşlik etti.

İkinci günkü Yüksekova ve Şemdinli ziyaretlerine Hakkâri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit de katıldı.

VALİ TAŞYAPAN’A ZİYARET…

Programın ilk gününde Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan’ı makamında ziyaret eden Tokgöz, Basın İlan Kurumunun görev ve sorumlulukları ile bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede kamu kurumlarının resmî ilan ve reklamlarının mevzuata uygun ve zamanında yayımlanması, tahsilat işlemlerinin daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı.

Basın İlan Kurumuna ait Türkiye’nin ilan portalı ilan.gov.tr’nin kamu kurumlarının ihale, taşınmaz satışı ve kiralaması, personel alımı, tebligat ve benzeri ilanlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasındaki rolü üzerinde duruldu. Hakkâri’deki kamu yatırımları, hizmetler, projeler, etkinlikler ve şehrin turizm değerlerinin tanıtılmasında portalın reklam alanlarından yararlanılabileceği ifade edildi.

Tokgöz, ziyaretin sonunda Vali İbrahim Taşyapan’a Basın İlan Kurumu yayınları arasında yer alan “Taksim Camii” eserini takdim etti.

VALİLİK BASIN BİRİMİNE VEFA ZİYARETİ...

Hakkâri Valiliği ziyareti kapsamında Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemal Armağan’ı da ziyaret eden Tokgöz, Basın İlan Kurumunun Hakkâri’deki iş ve işlemlerinin Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü dönem hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Basın İlan Kurumu iş ve işlemlerini Hakkâri’de 2018 yılına kadar resmî olarak yürüten Cemal Armağan’a gerçekleştirilen ziyaret, kurumsal hafıza ve vefa boyutuyla programın anlamlı temaslarından biri oldu.

Tokgöz, Basın İlan Kurumunun Hakkâri’deki hizmetlerinin yürütülmesine ve kurumsal sürekliliğin sağlanmasına sunduğu katkılar dolayısıyla Armağan’a teşekkür etti.

BELEDİYE, ÜNİVERSİTE, SAĞLIK VE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETLERİ

Tokgöz, Hakkâri Belediye Başkanlığına vekâlet eden Vali Yardımcısı Burak Gürbüz’ü ziyaret ederek belediyenin resmî ilan ve reklam yükümlülükleri, evrak akışı ve tahsilat işlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Hakkâri Belediyesinin hizmet, yatırım, proje ve etkinlikleri ile şehrin doğal, tarihî, kültürel ve turistik değerlerinin ilan.gov.tr’nin reklam alanlarında tanıtılmasına yönelik imkânlar da ele alındı.

Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep ile gerçekleştirilen görüşmede ise akademik ve idari personel alımları, ihale ve taşınmaz kiralama ilanları, evrak ve tahsilat süreçleri değerlendirildi.

Üniversitenin akademik faaliyetleri, bilimsel projeleri, bölüm ve programları, kongreleri, etkinlikleri ve öğrencilere sunduğu imkânların özellikle tercih dönemlerinde ilan.gov.tr aracılığıyla geniş kitlelere tanıtılabileceği belirtildi. Tokgöz, Rektör Gençcelep’e “Taksim Camii” eserini takdim etti.

Hakkâri İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile yapılan görüşmede İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların ihale ve satın alma işlemlerinden kaynaklanan resmî ilan yükümlülükleri, evrak akışı ve tahsilat süreçleri ele alındı.

Hakkâri İcra Müdürlüğü ziyaretinde de satış ve tebligat ilanlarının mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz yayımlanması, belge düzeni ve ilan bedellerinin tahsiline ilişkin işleyiş değerlendirildi.

BİK'İN YAYIN KALİTESİNE VE İSTİHDAMA KATKISI...

Tokgöz, kurum ziyaretlerindeki değerlendirmelerinde, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı talebinde bulunan süreli yayınlar için belirlenen kriterlerin yerel basının kurumsal kapasitesine, yayın kalitesine ve sektörel istikrarına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Zorunlu asgari fikir işçisi istihdamı başta olmak üzere gazeteler için öngörülen kadro, içerik, yayın sürekliliği, yüzölçümü, baskı ve dağıtım; internet haber siteleri için belirlenen kadro, özgün içerik, güncellik, teknik altyapı ve ziyaretçi trafiği kriterlerinin mesleki standartları korumayı amaçladığını belirten Tokgöz, asgari fikir işçisi şartının gazeteci istihdamının sürdürülmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

Muhabir, editör, sayfa sekreteri ve foto muhabiri gibi farklı görevleri yerine getiren fikir işçilerinden oluşan düzenli yayın kadrolarının özgün, güvenilir ve nitelikli haber üretiminin temelini oluşturduğunu ifade eden Tokgöz, söz konusu kriterlerin yalnızca şeklî yükümlülüklerden ibaret olmadığını belirtti.

Tokgöz, resmî ilan sisteminin önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Resmî ilan ve reklam gelirleri; yayın kuruluşlarının istihdamlarını korumalarına, teknik altyapılarını geliştirmelerine ve yerel haber üretim kapasitelerini artırmalarına imkân sağlayarak ekonomik devamlılıklarına doğrudan katkı sunmaktadır. İlanların belirli standartları taşıyan mecralarda yayımlanması ise kamu duyurularının güvenilir, düzenli ve denetlenebilir yayın kanalları aracılığıyla kamuoyuna ulaşmasını sağlarken kamusal şeffaflığı da güçlendirmektedir.”

Tokgöz, sistemin bir taraftan kamu kurumlarının ilanlarının mevzuata uygun ve etkin biçimde yayımlanmasını sağladığını, diğer taraftan yerel medyada nitelikli istihdamı, yayın sürekliliğini, mesleki kaliteyi ve kurumsal istikrarı desteklediğini kaydetti.

HAKKÂRİ’DE BASIN MESLEK KURULUŞLARI VE YAYINLARLA BULUŞMA

Programın ilk gününde Hakkâri Gazeteciler Derneğini ziyaret eden Tokgöz, Dernek Başkanı Hakan Taş ile yerel basının ekonomik ve mesleki durumu, gazetecilerin çalışma şartları, dijital dönüşüm ve eğitim ihtiyaçları hakkında görüştü. Hakan Taş, ziyaretin anısına kaleme aldığı “Hakkâri’de Gazeteci Olmak” ve “Uzak Şehir” isimli kitaplarını BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz’e hediye etti.

Süreli yayın ziyaretleri kapsamında hakkarihabertv.com, hakkariilsesigazetesi.com ve haberhakkari.com internet haber siteleri ile Hakkâri İl Sesi Gazetesi ve Hakkâri Halkın Sesi Gazetesinin merkez ofisleri ziyaret edildi.

Görüşmelerde resmî ilan ve reklam süreçleri, hakediş ve tahsilat işlemleri, yayınların teknik ve içerik şartları, kadro yapıları, özgün haber üretimi, ziyaretçi trafiği, dijital dönüşüm ve ekonomik sürdürülebilirlik ele alındı.

İLK GÜNÜN AKŞAMINDA YÜKSEKOVA’YA GEÇİLDİ...

Hakkâri il merkezindeki ziyaretlerin ardından aynı günün akşamında Yüksekova’ya geçen Tokgöz, yuksekovahaber.com internet haber sitesinin idari ofisini ziyaret etti.

Mesai saatleri dışında gerçekleştirilen görüşmede internet haber sitesinin yayın faaliyetleri, özgün içerik üretimi, ziyaretçi trafiği, teknik altyapısı, kadro yapısı ve resmî ilan süreçleri değerlendirildi.

YÜKSEKOVA’DA BAŞSAVCILIK VE BELEDİYE ZİYARETLERİ

Programın ikinci gününde Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek’i makamında ziyaret eden Tokgöz, adli ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanması, ilanların zamanında ve mevzuata uygun biçimde kamuoyuna ulaştırılması ve tahsilat süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tokgöz, ziyaretin sonunda Başsavcı Temizyürek’e “Taksim Camii” eserini takdim etti.

Yüksekova Belediye Başkan Vekili Şoreş Diri ile gerçekleştirilen görüşmede ise belediyenin resmî ilan ve reklam yükümlülükleri, evrak ve tahsilat süreçleri ile kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı.

Belediyenin yatırım, hizmet, proje, etkinlik ve ilçe tanıtımına yönelik çalışmalarının ilan.gov.tr’nin reklam alanları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılabileceği ifade edildi.

ŞEMDİNLİ’DE KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE ZİYARETLERİ

Yüksekova’daki temasların ardından Şemdinli’ye geçen Tokgöz, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede ilçedeki kamu kurumlarının resmî ilan ve reklam süreçleri, tahsilat uygulamaları, kurumlar arası iletişim ve yerel basının mevcut durumu değerlendirildi. Tokgöz, Kaymakam Erdoğan’a “Taksim Camii” eserini takdim etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ile gerçekleştirilen görüşmede Belediye Fen İşleri Müdürü Ahmet Özer de hazır bulundu.

Görüşmede belediyenin yatırım, yapım, bakım ve altyapı çalışmalarından kaynaklanan ihale ilanları, evrak düzeni, yayın ve tahsilat süreçleri ele alındı. Şemdinli Belediyesinin hizmet ve yatırımları ile ilçenin doğal, tarihî, kültürel ve turistik değerlerinin ilan.gov.tr aracılığıyla tanıtılmasına yönelik imkânlar değerlendirildi.

İKİNCİ GÜNKÜ ZİYARETLER

İkinci günkü Yüksekova ve Şemdinli ziyaretlerine Hakkâri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit de katıldı.

Yiğit, ziyaretlerde yerel basının mevcut durumu, gazetecilerin çalışma şartları ve bölgedeki yayın kuruluşlarının ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

ŞEMDİNLİ GAZETESİ ZİYARET EDİLDİ...

Şemdinli Gazetesinin idari ofisini ziyaret eden Tokgöz, gazetenin yöneticileri ve çalışanlarıyla yayın faaliyetleri, resmî ilan ve reklam süreçleri, hakediş ve tahsilat işlemleri ile Şemdinli’de gazetecilik yapmanın şartları hakkında görüştü.

İçerik kalitesinin geliştirilmesi, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve dijital mecraların daha etkin kullanılması konularının ele alındığı ziyarette Şemdinli Gazetesi yöneticileri, ilçede gerçekleştirilen temaslarda Tokgöz ve beraberindeki heyete eşlik etti.

ALİ YİĞİT’TEN TOKGÖZ’E EV SAHİPLİĞİ…

Şemdinli programının ardından Yüksekova’ya dönen Tokgöz, Yüksekova Halkın Sesi Gazetesi ile yuksekovahalkinsesigazetesi.com.tr internet haber sitesinin ortak idari ofisini ziyaret etti.

Tokgöz’ü ziyarette Hakkâri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit ağırladı. Görüşmede gazete ile internet haber sitesinin yayın faaliyetleri, resmî ilan ve reklam süreçleri, hakediş ve tahsilat işlemleri, kurumsal yapı, teknik ve kadro şartları, özgün içerik üretimi ve ekonomik sürdürülebilirlik değerlendirildi.

Geleneksel gazetecilik birikiminin dijital yayıncılığın sunduğu imkânlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, yayın kalitesinin geliştirilmesi, ziyaretçi trafiğinin artırılması ve yerel içeriklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması üzerinde duruldu.

İLAN.GOV.TR’NİN TANITIM İMKÂNLARI DA ANLATILDI

Valilik, belediyeler ve üniversiteyle gerçekleştirilen görüşmelerde ilan.gov.tr’nin yalnızca resmî ilanların kamuoyuna duyurulduğu bir platform olmadığı, kurumsal reklam ve tanıtım çalışmalarına da geniş erişim imkânı sunduğu ifade edildi.

Kurumların resmî ilanlarına doğrudan yönlendirme sağlayan banner çalışmalarının yanı sıra proje, yatırım, hizmet, kampanya, etkinlik, kongre, turizm ve şehir tanıtımına ilişkin bağımsız reklam içeriklerinin de portalın uygun alanlarında yayımlanabileceği belirtildi.

ÜÇ İLDE SAHA ÇALIŞMALARI

Van’da başlayarak Bitlis ve Hakkâri ile devam eden saha ziyaretleriyle BİK Van Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki üç ilde kamu kurumları ve yerel medya paydaşlarıyla doğrudan temas kurulmasına yönelik önemli bir aşama tamamlandı.

Programlarda resmî ilan ve reklam süreçlerinin etkinliği, tahsilat işlemleri, kurumlar arası koordinasyon, ilan.gov.tr’nin erişim imkânları, yerel basının kurumsal kapasitesi, nitelikli istihdam, dijital dönüşüm ve yayıncılığın sürdürülebilirliği ele alındı.

Saha ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaç ve beklentilerin değerlendirilerek kurumlarla ve süreli yayınlarla kurulan iletişimin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan hususların çözüm odaklı bir yaklaşımla takip edilmesi hedefleniyor.