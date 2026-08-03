İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında geleneksel mühür ve ıslak imza zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırdı. Hayata geçirilen elektronik talep formu uygulamasıyla evrak doğrulama işlemleri anlık olarak yapılacak ve günlerce süren bekleyişler saniyeler içinde tamamlanacak.

DİJİTAL SİSTEMLE BÜROKRASİ HAFİFLEDİ

Yeşil ve gri pasaport almak isteyen kamu çalışanları için başvuru süreci baştan aşağı yenilendi. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü teknolojik altyapı çalışmaları sonucunda, pasaport işlemlerindeki bürokrasi yükü azaltılarak tamamen dijital bir sisteme geçiş yapıldı. Yeni sistemle birlikte başvuru süreçlerinin çok daha pratik, hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

BASILI EVRAK DEVRİ SONA ERDİ

Geçmişte pasaport hakkı kazanan personelin talep formları, kendi kurumları tarafından basılı evrak olarak hazırlanmak zorundaydı. Yeni düzenlemeyle bu evrak trafiği rafa kaldırıldı. Artık hak sahiplerinin kurumları tarafından hazırlanan belgeler, elektronik imza ve dijital onay ile doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderiliyor.

BEKLEME SÜRESİ MİNİMUMA İNDİ

İşlemlerin elektronik ortama taşınmasının sunduğu en büyük avantaj zaman tasarrufu oldu. Yeni sistemle nüfus müdürlüklerine giden formların sistem üzerinden eş zamanlı doğrulanabilmesi sağlandı. Geçmişte sıkça karşılaşılan eksik veya hatalı evrak kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı. Vatandaşların gişelerde bekleme süresi minimum seviyeye indirildi.