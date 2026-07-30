İpekyolu Caddesi üzerinde yıllar önce geçici olarak kurulan ve sınırlı sayıda dükkânla hizmet veren Yüksekova otogarı, büyüyen nüfus ve artan yolcu potansiyeli karşısında yetersiz kalıyor. Kış aylarında korunaklı bekleme alanlarının bulunmadığı terminalde, hijyen ve temel sosyal ihtiyaçların karşılanmasında da güçlük yaşanıyor.

İran ve Irak gibi komşu ülkelerden çok sayıda turist ile tüccarın giriş yaptığı stratejik konumdaki ilçede vatandaşlar, mevcut yapının Türkiye'nin ve bölgenin imajına olumsuz yansıdığını ifade ediyor.

İlçede turizm işletmeciliği yapan Rüstem Durgun, Yüksekova'nın uluslararası hareketliliğin merkezinde yer aldığını söyledi. Mevcut otogarın ilçenin potansiyelini karşılamadığını belirten Durgun, "Sınırın sıfır noktasında, uluslararası bir hareketliliğin tam ortasındayız.

İl olmaktan bahsedilen bir şehre bu otogar yakışmıyor. Artık geçici değil, Yüksekova'nın ihtiyacını karşılayacak modern ve kapsamlı bir otogar yapılmasını istiyoruz" dedi.

İlçe sakinleri ve esnaf, bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla modern bir otogar projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için ilgili kurumların çalışma başlatmasını talep ediyor.