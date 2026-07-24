VGC, yayımladığı mesajda gazeteciliğin doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çekerek, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

“GAZETECİLİK BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİR MESLEKTİR”

Cemiyet tarafından yayımlanan mesajda, “Gazetecilik; doğruluk, tarafsızlık, kamu yararı ve etik ilkeler doğrultusunda büyük sorumluluk gerektiren bir meslektir. Toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için her türlü koşulda görev yapan basın mensupları, demokrasinin güçlenmesine, toplumsal bilincin gelişmesine ve kamuoyunun sağlıklı oluşmasına önemli katkılar sunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“YEREL BASIN KENTLERİN HAFIZASIDIR”

Mesajda yerel basının önemine de dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi; “Yerel basın ise kentlerin hafızasını oluşturan, vatandaşın sesi olan ve bulunduğu şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan en önemli güçlerden biridir. Van'da görev yapan gazetecilerimiz de özverili çalışmalarıyla ilimizin gündemini kamuoyuna taşıyarak önemli bir kamu hizmeti yerine getirmektedir.”

“ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİN YANINDAYIZ”

VGC, meslek ilkelerine bağlı gazeteciliğin her zaman destekçisi olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi; “Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak; meslek ilkelerine bağlı, özgür, bağımsız ve sorumlu gazeteciliğin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; basın mensuplarımızın daha güvenli, daha güçlü ve daha özgür çalışma koşullarına kavuşmasının ortak temennimiz olduğunu ifade ediyoruz.”

Mesajın sonunda ise şu ifadelere yer verildi; “Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta Van'da görev yapan meslektaşlarımız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmek için emek veren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hayatını kaybeden basın emekçilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, tüm basın camiasına sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyoruz.”