AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmenoğlu, görüşmede ülkenin huzur ve güvenliği, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması ile Van'ın öncelikli ihtiyaç ve talepleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade etti.

Türkmenoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na, Grup Başkanvekilimiz Sayın Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve kıymetli milletvekillerimizle birlikte katıldık. Toplantımızda; ülkemizin huzuru ve güvenliği, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması ile Van'ımızın öncelikli ihtiyaç ve talepleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişare kültürüyle, aziz milletimize en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.”