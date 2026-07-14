Şirket, elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi ve modernize edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla tüketici memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Şebeke performans verileri ile tüketici ve paydaş taleplerinin analiz edilmesiyle planlanan yatırımlar, aynı zamanda elektrik dağıtım şebekesinin daha güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor.

VEDAŞ Genel Müdürü Salim Mantarcı, il ve ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde devam eden yatırım projeleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla elektrik dağıtım şebekemizi güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeraltı şebeke uygulamaları, alternatif ring hatlarının kurulması, aydınlatma tesislerinin inşası ile dijitalleşme ve teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde mevcut şebekemizi daha güçlü, güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Bir yandan hizmet kalitesini artırırken diğer yandan bölgemizin gelecekte artacak enerji ihtiyacına bugünden hazırlık yapıyor, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."