Yoğun kar yağışı ve ilkbaharda etkili olan yağmurların ardından meralarda yetişen otların veriminin artması, peynirin kalitesine olumlu yansıdı. Taze otlu peynir nispeten daha uygun fiyatıyla alıcı bulurken, eski otlu peynir ise yüksek fiyatıyla cep yakmaya devam ediyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde yetişen mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik gibi endemik bitkilerle hazırlanan, asırlardır sofraların vazgeçilmez lezzeti olan coğrafi işaret tescilli otlu peynirde yeni sezon hareketliliği sürüyor.

KIRSALDA 400-500 TL’YE SATILIYOR

Kış ve ilkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışları, meralardaki ot verimini artırırken bu durum peynirin yağ oranına ve lezzetine de olumlu katkı sağladı. Üreticiler tarafından yeni yapılan taze otlu peynir, kırsal bölgelerde kalitesine göre kilogramı 400 ile 500 TL arasında satışa sunuluyor.

Van Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda ise taze otlu peynirin kilogram fiyatı kalitesine göre 350 ile 500 TL arasında değişirken, olgunlaştırılmış eski otlu peynirin kilogram fiyatı ise 700 ile 900 TL arasında alıcı buluyor.

ESKİ PEYNİR CEP YAKIYOR

Geçtiğimiz yıl en kaliteli eski otlu peynir yaklaşık 700 TL'ye kadar satılırken, bu yıl fiyatların 900 TL seviyesine kadar yükseldiği görülüyor.

Peynirciler Çarşısı esnafı, zaman zaman yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların eleştirisiyle karşılaştıklarını belirtiyor. Esnaflar, birçok vatandaşın yalnızca fiyat sorduğunu, yüksek rakamları öğrenince ise alışveriş yapmadan ayrıldığını ifade ediyor.