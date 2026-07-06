AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürlüğü görevine atanan Kenan Tokgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede; Van, Bitlis ve Hakkâri illerindeki yerel basının mevcut durumu, dijital yayıncılık faaliyetleri, resmi ilan ve reklam süreçleri ile medya sektörünün geleceğine yönelik stratejik değerlendirmeler yapıldı.

Ödüllü Öğrenci Gazetesi Tanıtıldı

Ziyaret sırasında BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasında il birincisi olan Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ödüllü Doğu Ekspresi Gazetesi’ni Milletvekili Türkmenoğlu’na tanıttı. Geleceğin gazeteciliğini ele alan, yapay zekâ ve dijital dönüşüm temalarını fütürist bir bakış açısıyla işleyen bu çalışma Türkmenoğlu’nun büyük beğenisini kazandı.

Anlamlı Hediye Takdimi

Görüşmenin sonunda Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, üzerinde "Elif" ve "Vav" hat sanatının yer aldığı anlamlı bir tabloyu Kenan Tokgöz’e hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİK Bölge Müdürü Tokgöz ise Türkmenoğlu’na teşekkür ederek, kurum yayınları arasında yer alan, Taksim Camii’nin yapım sürecini, mimari özelliklerini ve kültürel değerini anlatan özel prestij eseri takdim etti.