Van’da yaz mevsimi ile birlikte düğün sezonu da başladı. Son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatları, düğün hazırlığı yapan birçok ailenin bütçesini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Van'da kuyumcu sektöründe esnaf olan Harun Er, düğün sezonunun başlamasına rağmen geçmiş yıllardaki alışveriş yoğunluğunun yaşanmadığını belirtti. Altın fiyatlarının vatandaşların tercihlerini değiştirdiğini ifade eden Er, ailelerin artık daha sınırlı sayıda altın almaya yöneldiğini söyledi.

“ALTIN MALİYETİ 5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR”

Düğünlerde tercih edilen altının miktarı ve çeşidine göre maliyetlerin büyük farklılık gösterdiğini belirten Esnaf Harun Er, gösterişli düğünlerde yalnızca altın masrafının milyonlarca lirayı bulabildiğini belirterek, “Tam kapsamlı ve gösterişli bir düğünde altın maliyeti 5 ila 7 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Daha mütevazı bir düğünde ise sadece altın için en düşük maliyet yaklaşık 1 milyon ila 1 milyon 200 bin lira seviyesinden başlıyor.” dedi.

GÖSTERİŞLİ AMA DÜŞÜK GRAMAJLI ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI

Vatandaşların son dönemde büyük görünümlü ancak düşük gramajlı takılara yöneldiğini kaydeden esnaf Er, “Vatandaşın alım gücü düşük. Urfa setleri ve akıtma setlerine ilgi artıyor. Bu ürünler yatırım açısından avantajlı değil. Gösterişli duruyor ancak gramajı düşük olduğu için alım satım sırasında ciddi değer kaybı yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

KUYUMCULARA EN ÇOK SORULAN SORU

Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve düşen alım gücünün vatandaşları farklı arayışlara yönelttiğini dile getiren Er, son dönemde kuyumculara en çok yöneltilen sorulardan birinin altın kiralama olduğunu vurguladı. Bölgede böyle bir uygulamanın bulunmadığını ifade eden Er, “Çok sayıda vatandaş düğünlerde takmak amacıyla altın kiralamak istediklerini söylüyor ve bize bu konuda soru yöneltiyor. Ancak bölgemizde altın kiralama hizmeti veren herhangi bir işletme olduğunu zannetmiyorum.” Diye konuştu.

“GÖSTERİŞ KADAR YATIRIM DEĞERİ DE ÖNEMLİ”

Yatırım amacıyla altın alacak vatandaşlara işçiliksiz 24 ayar gram altını tavsiye eden Kuyumcu esnafı Harun Er, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Düğün alışverişlerinde sadece gösterişe odaklanmamak gerekir. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Düğünlerde tercih edilecek ürünler hem bütçeye uygun hem de yatırım değerini koruyan seçeneklerden oluşması aileler açısından daha doğru bir tercih olacaktır.”

ALTIN, BÜTÇELERİ ZORLUYOR

Düğün yapan gençleri ve ailelerini en çok etkileyen gider kalemini altın oluşturuyor. Milyonu bulan maliyetiyle altın, düğün yapacak olanları kara kara düşündürüyor.