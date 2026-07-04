İşlemlerin devam ettiği Halkbank şubeleri ile mobil hizmet noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Aile Yılı” kapsamında uygulamaya alınan Aile Kart ile doğum yardımı, sosyal destek ödemeleri, yaşlı ve engelli aylıkları başta olmak üzere birçok sosyal yardımın tek kart üzerinden vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

İŞLEMLER HAZİRAN AYINDA BAŞLADI

Van'da haziran ayı başında başlayan Aile Kart işlemleri halen devam ediyor. Kent merkezinde belirlenen 5 ayrı noktada vatandaşların kart teslim ve başvuru işlemleri yürütülüyor. Sabahın erken saatlerinde Halkbank şubeleri ile mobil vezne önüne gelen vatandaşlar, işlemlerini tamamlayabiliyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN EK MESAİ YAPIYORUZ”

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ek mesai uygulandığı belirtilerek, “Kartlarını henüz almayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ek mesaiyle hizmet vermeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

VAN'DA 5 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Aile Kart işlemleri kapsamında Halkbank tarafından Van'da şu noktalarda hizmet sunuluyor:

-Van Merkez Şubesi (İkinisan Caddesi)

-Kazım Karabekir Caddesi (Maraş) Halkbank Şubesi

-İpekyolu Bulvarı üzerindeki Halkbank Şubesi

-Kent Meydanı'nda hizmet veren mobil vezne aracı

-Van Büyükşehir Belediyesi yanındaki Kadın Destek Merkezi

Öte yandan, yoğunluğun azaltılması amacıyla Halkbank'ın 4-5 Temmuz 2026 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde de 09.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği ayrıca ödemelerin ise 5 Temmuz itibariyle başlanacağı bildirildi.