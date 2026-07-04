Meteorolojik tahminlere göre; Van’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van’da bugün beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışın yarın ve pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;

İPEKYOLU:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

SARAY:

04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu