Meteorolojik tahminlere göre; Van’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Van’da bugün beklenen gök gürültülü ve sağanak yağışın yarın ve pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde;
İPEKYOLU:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
SARAY:
04 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
05 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
06 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu