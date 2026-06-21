Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.