Vanspor’un devam eden tesislerinde incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, burada açıklama yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, tesislerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, Van’a modern bir spor kompleksi kazandırıldığını söyledi.

“SPORU TABANA YAYMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Balcı, Van’da spor altyapısına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Şehrimizde spor altyapısına yönelik güzel işler oluyor. Özellikle ‘Her çocuk bir spor dalının ya iyi bir izleyicisi olmalı ya da aktif olarak sporla uğraşmalı’ felsefesinden hareket ederek bir taraftan tesisleşmeyi artırıyor, bir taraftan malzeme desteği sağlıyor, diğer taraftan da çeşitli faaliyetlerle sporu tabana yaymaya çalışıyoruz.” dedi.

“TAMAMLANDIĞINDA MODERN TESİS OLACAK”

Vanspor tesislerinde büyük ve küçük sahalar ile kapalı sahanın tamamlandığını belirten Balcı, idari bina ve sosyal tesislerin de yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Vali Balcı, “Vansporumuzun tesislerindeki büyük ve küçük sahaları ile kapalı sahayı yaptık. İdari bina ve sosyal tesisleri de inşallah yıl sonuna doğru tamamlayacağız. Vanspor’a altyapı anlamında da destek verdik. Tamamlandığında gerçekten modern tesisler ortaya çıkmış olacak.” ifadelerine yer verdi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Balcı, “Bu tesislerin yapımında emeği geçen mimar, mühendis, usta ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle bu tesisleri yeniden yaptık ve şehrimize, Vansporumuza kazandırdık. Vanspor tesisleri şehrimize hayırlı olsun.” diye kayddetti.

SPOR YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Van genelinde yapılan spor yatırımları hakkında da bilgi veren Balcı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Sonbahar itibarıyla okul bahçelerinde yaklaşık 275 halı sahayı tamamlamış olacağız. Bunun yanında 300’e yakın voleybol ve basketbol sahasını da bitireceğiz. 17 yüzme havuzunu tamamladık, 3 yüzme havuzunu daha tamamlayacağız. Böylece tüm ilçelerimizde yüzme havuzu olacak. Ayrıca 26 butik kapalı spor salonu yaptık. Çocuklarımıza spor malzemeleri dağıttık.”

BOSTANİÇİ’NE DEV SPOR KOMPLEKSİ

Bostaniçi Mahallesi’nde yapımı süren spor kompleksine de değinen Van Valisi Ozan Balcı sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Bostaniçi’nde 2 bin kişilik kapalı spor salonu yapıyoruz. İçerisinde 5 ayrı salon bulunuyor. İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde iki sporcu fabrikasını tamamladık. Buz pateni salonunu hizmete açtık. Ayrıca amatör spor kulüplerimize de malzeme desteği verdik.”