Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürü Selma Biçek’i makamında ziyaret ederek, “Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü”nün yerel uygulama sürecine yönelik ön değerlendirme ve ilk koordinasyon görüşmesini gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından Ankara’da imzalanan protokolün imza töreninde, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay da hazır bulunmuştu.

Ziyarette, medya sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve istihdamın desteklenmesi amacıyla imzalanan protokolün uygulama usul ve esasları ele alındı. Genel Müdürlükler tarafından yayımlanacak usul ve esasların ardından Van’da yürütülebilecek çalışmalar hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, protokolün usul ve esasları netleştikten sonra Van, Bitlis ve Hakkâri’de faaliyet gösteren resmî ilan ve reklam yayımlayan gazete ile internet haber sitelerinin, protokol kapsamında sunulacak imkânlardan en verimli şekilde yararlanabilmesi için ilgili İŞKUR il müdürlükleriyle yakın koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.

İŞKUR Van İl Müdürü Selma Biçek ise sürecin Genel Müdürlüklerce belirlenecek çerçeve doğrultusunda ilerleyeceğini vurgulayarak, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin başarılı bir uygulama için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek ortak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.