Van Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği tarafından sürücü kurslarında uygulanan 2026 yılı taban fiyat listesi yayımlandı. Listede B, A1, A2 ve A sınıfları başta olmak üzere farklı ehliyet sınıfları için kurs ücretleri ile mevcut ehliyet üzerinden alınacak yeni sertifikalara ilişkin ücret bilgileri yer aldı.

Yayımlanan tarifeye göre B sınıfı için teorik ders, simülatör/pist eğitimi ve 14 direksiyon dersini kapsayan taban ücret 20 bin TL olarak belirlendi. Listede bir direksiyon dersinin 50 dakika olduğu belirtildi.

Diğer sınıflar için belirlenen ücretler ise şöyle:

B, B otomatik ve B engelli: 20 bin TL,

A1 sınıfı: 11 bin TL,

A2 sınıfı: 12 bin TL,

A sınıfı: 13 bin TL,

100 ceza: 10 bin TL,

A1-A2-A’dan B’ye geçiş: 15 bin TL,

A1’den A2’ye geçiş: 9 bin TL,

B-C-D-E-F’den A2’ye geçiş: 11 bin TL,

A2-B-C-D-E-F’den A’ya geçiş: 12 bin TL,

B’den C’ye geçiş: 13 bin TL,

B’den D’ye geçiş: 13 bin TL,

D1’den D’ye geçiş: 13 bin TL,

C’den D’ye geçiş: 13 bin TL,

D’den C’ye geçiş: 13 bin TL,

B-C-D’den BE-CE-DE’ye geçiş: 13 bin TL,

B’den D1’e geçiş: 13 bin TL,

B sınıfı 2. direksiyon aşaması: 15 bin TL,

E sınavından muafiyet: 15 bin TL,

Tüm sınıflarda 2. direksiyon sınavı: 5 bin TL,

Dernekten edinilen bilgilere göre fiyatların Şubat 2027 tarihi itibarıyla yinedin güncelleneceği belirtildi. Ayrıca sınav harçlarının belirlenen kurs ücretlerine dahil olmadığı, sertifika sınıflarına ilişkin ücretlerde ise yüzde 10 KDV’nin dahil olduğu kaydedildi.