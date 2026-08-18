Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Van TSO) vizyon projeleri arasında yer alan Van Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Bitlis-Hakkari karayolu üzerinde, Van-Et Entegre Tesisi karşısında, Gevaş ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi ile Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi sınırlarında yaklaşık 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak.

Proje kapsamında besi sığırı işletmeleri ile birlikte et entegre tesisi, biyogaz tesisi, yem fabrikası, deri işleme tesisi ve soğuk hava deposunun da aralarında bulunduğu sanayi tesislerinin yer alacağı 182 parsel oluşturulacak.

Van’ın et ihtiyacının önemli ölçüde karşılanmasına katkı sunması beklenen proje ile hayvancılığın daha modern ve profesyonel şartlarda yapılması, kent ekonomisine katma değer sağlanması ve istihdam oluşturulması hedefleniyor. OSB içerisinde kurulacak biyogaz tesisinde hayvan dışkılarının değerlendirilerek ısıl ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi planlanırken, üretilecek enerjinin yaklaşık bin 500 hanenin elektrik ihtiyacına denk olması öngörülüyor.

Yem fabrikasıyla işletmelerin kesif yem maliyetlerinin düşürülmesi, ihtiyaç duyulan yem bitkilerinin ise çevredeki kırsal mahallelerde faaliyet gösteren çiftçilerden temin edilerek bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Kesimhanelerden elde edilen derilerin de kurulacak deri işleme tesislerinde katma değerli ürünlere dönüştürülmesi planlanıyor.

Hayvancılığın kent merkezinden çıkarılması hedefleniyor

Van’ın önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilen projede, kent merkezine yakın bölgelerde sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin oluşturduğu koku, sinek ve görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Van’ın 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’de ilk sırada yer aldığı, 143 bin 761 büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu belirtilirken, kent genelinde 35 bin 607 hayvancılık işletmesinin bulunduğu ifade edildi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yüklenici firmanın yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen ihale sonrasında birinci etabın imalat sürecini başlattığını belirtti. Geçici idare ve şantiye binalarının kurulduğunu belirten Takva, "Şehrimizde gönüllü olarak kurumlarımızın, Tarım İl Müdürlüğümüzün, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızın ve Ticaret ve Sanayi Odamızın iş birliğiyle oluşturulan mühendislik grubuyla, yüklenici firmamızın ve şantiye şefimizin denetiminde süreç başladı" dedi.

"Türkiye’nin en büyük organize tarım bölgelerinden biri"

Projenin yaklaşık 11-12 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Takva, "Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir alanda, 100 sanayi parseli olmak üzere toplam 182 parselin yer alacağı devasa bir alanda Türkiye’nin en büyük organize tarım bölgelerinden birinin temeli atılıyor" diye konuştu.

Projenin kent merkezinde yoğunlaşan hayvancılık işletmelerinin oluşturduğu sorunlara çözüm üretmek amacıyla ortaya çıktığını belirterek, doğrudan yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlanacağını söyleyen Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hep şunu söylüyorum: Bizim şehrimizin öne çıkan iki sektörü var. Biri hayvancılık, diğeri de turizm. Dolayısıyla bölgemizin geçmiş 40 yıl içerisinde yaşadığı bölgesel sorunlar ve çatışmalı süreçler neticesinde, insanların geleneksel üretim anlayışı olan hayvancılık neredeyse şehrin tamamına yayılmış durumdaydı.

Bir alternatif çözüm önerisi olarak başlamıştık. Hikâye aslında böyle ortaya çıktı. 11-12 yıl önce Kalkınma Ajansı ile yaptığımız bir saha tespitinde, şehir merkezinde kümelenmiş bin 500’den fazla hayvancılık işletmesi vardı.

Hayvanların yaşam habitatıyla insanların yaşam habitatı elbette aynı değil. Ticaret ve Sanayi Odası olarak buna bir çözüm önerisi geliştirmek amacıyla o gün başlattığımız hikâyeyi bugün artık temel atma aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."