Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek amacıyla Van Gölü’ne giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeşin akıntıya kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Van Gölü’ndeki boğulma vakaları yeniden gündeme geldi.

Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, Van Gölü kıyılarında can güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Van’ın Tuşba ilçesinde dün Van Gölü’ne giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeş, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmaya çalışan baba ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

“SAHİLLERDE CAN GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK TEDBİRLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREK”

Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, olayın ardından yaptığı açıklamada, daha önce de Van Gölü kıyılarında can güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Sahillerde can güvenliğini artıracak uygulamaların güçlendirilmesini istediklerini ifade eden Özel, “Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek amacıyla Van Gölü’ne giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeşimizin boğularak hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü.

Evlatlarını kurtarmaya çalışan babanın da boğulma tehlikesi geçirmesi yaşanan acıyı daha da ağırlaştırdı. Hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay, Van Gölü kıyılarındaki can güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor. Çok kısa süre önce, Temmuz ayında yaptığımız açıklamada da yaz aylarında on binlerce insanın Van Gölü kıyılarını kullandığına dikkat çekmiş; özellikle yoğun kullanılan sahillerde can güvenliğini artıracak tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştik.

Bu kapsamda cankurtaran hizmetlerinin yaygınlaştırılması, uygun noktalarda cankurtaran kulelerinin oluşturulması, kurtarma botları ve ekipmanlarının hazır bulundurulması ve yaz sezonunda profesyonel ekiplerin görevlendirilmesi yönündeki önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.” dedi.

“SU GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI DAHA DA GÜÇLENDİRİLMELİ…”

Amaçlarının herhangi bir kurum veya kişiyi suçlamak olmadığını belirten Özel, benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Van Gölü’nün yüzlerce kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu ve yaz aylarında binlerce kişinin gölü serinlemek ve yüzmek amacıyla kullandığını belirten Özel, “Aradan çok kısa bir süre geçti ve bugün maalesef iki genç kardeşimizin hayatını kaybettiği çok acı bir olayla karşı karşıyayız. Keşke bu konuyu böylesine acı bir olayın ardından yeniden gündeme getirmek zorunda kalmasaydık.

Buradaki amacımız herhangi bir kurum veya kişiyi suçlamak değil; yaşanan acılardan ders çıkararak bundan sonraki süreçte benzer olayların önlenmesine katkı sunabilecek tedbirleri hep birlikte konuşabilmek. Van Gölü, yüzlerce kilometrelik kıyı şeridiyle yaz aylarında binlerce insanın serinlemek ve yüzmek amacıyla kullandığı çok önemli bir doğal alandır. Bu nedenle bireysel dikkat ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında, kurumsal ve kalıcı su güvenliği uygulamalarının daha da güçlendirilmesinin yararlı olacağına inanıyoruz.

Van Gölü Havzası genelinde yüzme yoğunluğunun fazla olduğu alanların belirlenmesi, riskli noktaların işaretlenmesi, güvenli yüzme alanlarının oluşturulması, cankurtaran hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve gerekli kurtarma ekipmanlarının uygun noktalarda hazır bulundurulması konusunda ilgili kurumlarımızın ortak bir çalışma yürütmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VAN GÖLÜ’NDE BOĞULMALAR KADER OLMAMALI”

Özel, Van Gölü Havzası genelinde yüzme yoğunluğunun fazla olduğu alanların belirlenmesi, riskli noktaların işaretlenmesi, güvenli yüzme alanlarının oluşturulması, cankurtaran hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kurtarma ekipmanlarının uygun noktalarda hazır bulundurulması yönünde ilgili kurumların ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda ilgili kurumların koordinasyonuyla Van Gölü Havzası’nı kapsayan bir su güvenliği ve boğulmaları önleme çalışmasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Özel, “Bu doğrultuda, ilgili kurumların koordinasyonuyla Van Gölü Havzası’nı kapsayan bir su güvenliği ve boğulmaları önleme çalışmasının hayata geçirilmesinin çok kıymetli olacağı kanaatindeyiz. Çünkü Van Gölü’nü korumak yalnızca suyunu, kıyılarını ve ekosistemini korumak değil. Van Gölü’nü kullanan insanların can güvenliğini gözetmek de bu ortak sorumluluğun önemli bir parçası. Bugün çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: Van Gölü’nde boğulmalar kader olmamalı, temennimiz, başka ailelerin benzer acılar yaşamaması ve Van Gölü kıyılarının herkes için daha güvenli hale getirilmesidir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında, Van Gölü’nde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için zamanında alınacak tedbirlerle, doğru bilgilendirme ve profesyonel müdahale imkanlarının artırılması gerektiğini belirtti.