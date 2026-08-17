Sıcak hava balık tezgâhlarındaki çeşitliliği etkiledi. Özellikle hafta sonlarında daha fazla rağbet gören balıkların fiyatları ise vatandaşlar arasında farklı görüşlere neden oluyor. Balıkçı esnafına göre bazı vatandaşlar fiyatları normal bulurken, bazıları ise balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirtiyor.

AV YASAĞININ SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Ülkemizde birçok balık türü için av yasağı devam ederken, yasak kapsamında olmayan balıkların satışı sürüyor. Balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla av yasaklarının sona ermesi ve havaların serinlemesiyle birlikte tezgâhlardaki balık çeşitliliğinin artmasını bekliyor.

Van’da hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle balıklar, soğuk hava depolarında veya tezgâhların önünde buzlarla kaplı özel bölümlerde muhafaza ediliyor.

VAN BALIĞI EN ÇOK TERCİH EDİLEN BALIKLARIN BAŞINDA GELİYOR

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan Van Balığı da (İnci Kefali) sıcak havalardan nasibini alıyor. Van’da yoğun tüketilen balık türlerinden biri olan Van Balığı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle tezgâhlarda uzun süre bekletilemiyor.

Soğuk hava depolarında veya uygun koşullarda muhafaza edilen Van Balığı, müşterilerin talebi doğrultusunda çıkarılarak satışa sunuluyor. Balıkçılar, talep eden müşterilerin balıklarını temizleyip teslim ederken, isteyen müşteriler için pişirme hizmeti de sunuyor.

Çeşitlilik her ne kadar sınırlı olsa da Van’da en fazla ilgi gören balık yine Van Balığı (İnci Kefali) oluyor.

“BALIĞI SOĞUK HAVA DEPOLARINDA MUHAFAZA EDİYORUZ”

Van’da uzun yıllardır balıkçılık yapan esnaf Sinan Ağtak, Van Balığı’nın her dönem yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Van Balığı her dönemde ilgi gören bir balıktır. Fiyatı satıcıya göre zaman zaman değişse de Vanlı hemşerilerimiz bu balığı çok seviyor. Şehir dışına da çok gönderiyoruz. Sıcak havalardan dolayı balığı tezgâhta fazla bırakamıyoruz. Soğuk hava depolarında ve buzlarla muhafaza ediyoruz. İsteğe göre çıkararak pişirmesini yapıyoruz ya da temizleyip müşterimize teslim ediyoruz. İnşallah Eylül ayı itibarıyla havaların serinlemesi ve av yasaklarının sona ermesiyle birlikte tezgâhlarımız daha da renklenecek.” dedi.

VAN’DA GÜNCEL BALIK FİYATLARI

Van’daki balıkçı tezgâhlarında kilogram fiyatları şu şekilde:

Çipupra: 500 TL

Levrek: 500 TL

Alabalık: 350 TL

Van Balığı: 130-150 TL

Somon: 350 TL

Palamut: 320 TL