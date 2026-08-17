Türkiye İş Kurumu’nun 2026 yılı Temmuz ayı açık iş verileri yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde Ocak-Temmuz döneminde toplam açık iş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 79 azalarak 1 milyon 414 bin 414 oldu. Van’da ise toplam açık iş sayısı 6 bin 616’dan 5 bin 596’ya geriledi.

Türkiye genelinde 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde kayıtlara geçen 1 milyon 414 bin 414 açık işin 5 bin 981’i kamu sektöründe, 1 milyon 408 bin 433’ü ise özel sektörde yer aldı. Geçen yılın aynı döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 418 bin 493 açık iş kaydı bulunuyordu. Bu sayının 23 bin 268’i kamu, 1 milyon 395 bin 225’i ise özel sektör açık işlerinden oluşuyordu.

Buna göre toplam açık iş sayısı yıllık bazda 4 bin 79 azalarak yüzde 0,29 düştü. Özel sektördeki açık iş sayısı 13 bin 208 artarak yüzde 0,95 yükselirken, kamu sektöründeki açık iş sayısı 17 bin 287 azalarak yüzde 74,30 geriledi. Van’da ise 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam 5 bin 596 açık iş kaydı oluşturuldu. Bu açık işlerin 1’i kamu sektöründe, 5 bin 595’i ise özel sektörde yer aldı.

2025 yılının aynı döneminde Van’da toplam 6 bin 616 açık iş bulunurken, bunların 9’u kamu, 6 bin 607’si özel sektör açık işlerinden oluştu. Böylece Van’daki toplam açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre bin 20 azalarak yüzde 15,42 düştü.

Van’da özel sektördeki açık iş sayısı bin 12 azalarak yüzde 15,32 gerilerken, kamu sektöründeki açık iş sayısı ise 8 azalarak yüzde 88,89 düştü. Türkiye genelinde illere göre en fazla açık iş kaydı 279 bin 69 ile İstanbul’da bulunurken, en düşük açık iş kaydı ise 280 ile Ardahan’da kaydedildi.