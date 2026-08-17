Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2021-2025 yıllarını kapsayan İstatistik Yıllığı’nda Van’ın demiryolu altyapısına ilişkin veriler de yer aldı. Verilere göre Van’da 2025 yılı itibarıyla 131 kilometrelik demiryolu hattı bulunurken, Van Gölü feribot işletmeciliğinde 2025 yılında 340 gidiş-geliş seferi gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 2021-2025 dönemine ilişkin İstatistik Yıllığı’nı yayımladı. Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan çalışmada demiryolu altyapısı, taşımacılık, trafik güvenliği, liman ve feribot işletmeciliği ile mali verilere ilişkin istatistikler yer aldı.

TCDD’nin 2025 yılı verilerine göre Van’ın il sınırları içerisindeki demiryolu uzunluğu 131 kilometre olarak kayıtlara geçti. Bu hattın tamamı konvansiyonel demiryolu uzunluğu olarak yer alırken, Van için yüksek hızlı veya hızlı demiryolu hattı bulunmadı.

TCDD’nin il bazındaki demiryolu uzunluğu tablosunda Van, 131 kilometrelik demiryolu hattıyla yer aldı. Aynı tabloda Bitlis’in demiryolu uzunluğu 63 kilometre, Muş’un ise 95 kilometre olarak gösterildi. Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla toplam demiryolu uzunluğu ise 13 bin 919 kilometre olarak kaydedildi.

TCDD’nin yıllık verilerinde Van Gölü üzerindeki demiryolu bağlantısını sağlayan Tatvan-Van-Tatvan feribot seferlerine ilişkin rakamlar da açıklandı. Buna göre 2021 yılında 266, 2022 yılında 404, 2023 yılında 290, 2024 yılında 364 ve 2025 yılında 340 gidiş-geliş seferi gerçekleştirildi.

Feribotlarda taşınan yolcu sayısı 2021 yılında 587, 2022 yılında 2 bin 6, 2023 yılında 1.324, 2024 yılında 961 ve 2025 yılında 959 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yüklenen ton miktarı 2021'de 375 bin 571 ton, 2022'de 619 bin 676 ton, 2023'te 283 bin 459 ton, 2024'te 476 bin 717 ton ve 2025'te 530 bin 209 ton oldu.

Feribotlarla taşınan vagon sayısı ise 2021 yılında 12 bin 186, 2022 yılında 21 bin 821, 2023 yılında 13 bin 549, 2024 yılında 15 bin 471 ve 2025 yılında 16 bin 706 olarak açıklandı.

VAN GÖLÜ FERİBOT İŞLETMESİNİN GELİR VE GİDERLERİ

TCDD’nin mali verilerinde Van Gölü feribot işletmeciliğine ilişkin gelir ve gider rakamları da yer aldı. Buna göre feribot işletmeciliğinin gideri 2021 yılında 47 milyon 436 bin 435 TL, 2022 yılında 104 milyon 68 bin 489 TL, 2023 yılında 196 milyon 89 bin 494 TL, 2024 yılında 313 milyon 55 bin 928 TL ve 2025 yılında 384 milyon 262 bin 262 TL oldu.

Van Gölü feribot işletmeciliğinden elde edilen gelir ise 2021 yılında 9 milyon 895 bin 431 TL, 2022 yılında 18 milyon 745 bin 96 TL, 2023 yılında 13 milyon 970 bin 378 TL, 2024 yılında 39 milyon 674 bin 590 TL ve 2025 yılında 84 milyon 789 bin 443 TL olarak kayıtlara geçti.

TCDD’nin yayımladığı 2021-2025 İstatistik Yıllığı’nda Van Gölü’nde feribot işletmeciliğinin sürdürüldüğü de belirtilirken, kurumun demiryolu altyapı işletmeciliğinin yanı sıra Van Gölü’nde feribot işletmeciliği yürüttüğü ifade edildi.