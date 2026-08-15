Van Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Emre Gökçenay’ın babası; Muhyettin, Sıracettin ve Sinan Gökçenay’ın ağabeyleri, Cem Gökçenay’ın dayısı, Van TSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Yunus Gökçenay’ın amcasının oğlu ve Tarık Yazıcı’nın kuzeni Nedim Gökçenay vefat etti.
Merhum Nedim Gökçenay’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Aşağı Norşin Cami’nden kaldırılarak Akköprü Mezarlığı’na defnedildi.
Gökçenay’ın taziye yerinin Tuşba Kebir Cami Taziye Evi olduğu öğrenildi.
Merhum Nedim Gökçenay’a Allah’tan rahmet, Gökçenay ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Kaynak: Mecnun Çali