Van'daki kurum ihaleyle personel alımı yapacak

Van YYÜ maaş promosyon anlaşması yaptı

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Merhum Nedim Gökçenay’a Allah’tan rahmet, Gökçenay ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Gökçenay’ın taziye yerinin Tuşba Kebir Cami Taziye Evi olduğu öğrenildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Emre Gökçenay’ın babası; Muhyettin, Sıracettin ve Sinan Gökçenay’ın ağabeyleri, Cem Gökçenay’ın dayısı, Van TSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Yunus Gökçenay’ın amcasının oğlu ve Tarık Yazıcı’nın kuzeni Nedim Gökçenay vefat etti.

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