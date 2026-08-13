Esenyurt Mahallesi’ndeki TOKİ konutları mezarlık alanında hayata geçirilen proje, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor. Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel’in girişimleriyle başlatılan projeye, hayırsever iş adamı Reşit Güngör finansal destek sağladı. Güngör’ün, babası merhum H. Ahmet Güngör’ün hayrına yapımını üstlendiği tesisin inşaat çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

"Hastane yükü azalacak, hizmet hızlanacak"

Tamamlandığında bölge halkına çok yönlü hizmet verecek modern gassilhane kompleksi sayesinde vatandaşlar; cenaze yıkama, kefenleme ve dini vecibeleri yerine getirme işlemlerini sıra beklemeden, steril ve modern bir ortamda gerçekleştirebilecek. Projeyle, Yüksekova Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların acılı günlerinde işlemlerini zahmetsizce tamamlaması hedefleniyor. Gassilhane kompleksi bünyesinde; modern standartlara uygun ölü yıkama ve gasil alanı, cenaze yakınları için mescit ve bekleme alanı ile işlemlerin koordineli yürütülmesi amacıyla belediye nöbetçi personel odası bulunuyor.

İş adamı Reşit Güngör’ün oğlu Şahin Güngör, Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mühendislerinden Yalçın Dara ve muhtar Sezai Açıkel, yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, projenin önemine değinerek, "Mahallemizde ve ilçemizde cenaze işlemlerinde büyük bir yoğunluk ve zahmet yaşanıyordu. Özellikle hastanemizin üzerindeki yükü hafifletmek ve vatandaşlarımızın en acılı günlerinde işlemlerini daha steril, modern ve hızlı bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bu girişimi başlattık.

Bugün buradaki çalışmaların sonuna geliniyor olmasından ve projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, babası merhum H. Ahmet Güngör’ün hayrına bu tesisi ilçemize kazandıran değerli iş adamımız Reşit Güngör’e, bugün bizleri yalnız bırakmayan oğlu Şahin Güngör’e ve projenin teknik takibini titizlikle sürdüren Yüksekova Belediyesi ekiplerine şahsım ve mahalle sakinlerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksekova'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.