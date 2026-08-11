Beşyol Meydanı'nda kurulan Kubbetü’s-Sahra Çadırı önünde gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak olan sergide, Gazze’de yaşananları yansıtan çeşitli görseller yer aldı. Düzenlenen etkinlikle, Gazze’de yaşananların kamuoyunun gündeminde tutulması ve bölgedeki duruma ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Serginin açılışında konuşan Van Filistin’e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, amaçlarının Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek olduğunu söyledi. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırımın devam ettiğini belirten Çevik, "Her ne kadar ateşkes perdesi altında bir duraklama olsa da şu an biliyoruz ki Gazze’de soykırım devam ediyor. Bizler Van Filistin’e Destek Platformu olarak Beşyol Meydanı’nda Kubettüs Sahra Çadırı önünde bu soykırımın devam ettiğine, orada çocukların hâlâ açlıktan öldüğüne, çok sınırlı ve kıt imkanlarla yaşamaya çalıştığına, bombalara direndiğine ve çadırlarda bombalandıklarını göstermek adına bir sergi açtık" dedi.

Dünyanın birçok noktasında zulüm gören mazlumların sesini duyurmak istediklerini dile getiren Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız; Gazze’de, Lübnan’da ve dünyanın başka yerlerinde Müslümanlara ve mazlumlara karşı işlenen soykırım suçlarını bütün dünyaya göstermek, bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak ve insanlara bu soykırımın bitmediğini hatırlatmaktır. İnsanların bu zulmü duyurması, bu zulmü tekrar gündeme alması ve bu mazlumlar için bir kamuoyu oluşturulması adına bu sergiyi açtık. Tüm Van halkını sergimize bekliyoruz."