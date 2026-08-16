Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre, Türkiye genelinde 847 bin 805 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Van’da ise aynı dönemde 5 bin 685 kişi istihdam edildi.

Türkiye genelinde işe yerleştirilen 847 bin 805 kişinin 837 bin 675’i özel sektörde, 10 bin 130’u ise kamuda istihdam edildi. Bu dönemde işe yerleştirilen kadın sayısı 321 bin 790 olurken, 15-24 yaş arasındaki gençlerin sayısı 276 bin 120 olarak kaydedildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen engelli bireylerin sayısı 27 bin 630 olurken, yükseköğrenim mezunu olarak işe yerleştirilen kişi sayısı 155 bin 502 oldu.

Van’da Ocak-Temmuz döneminde işe yerleştirilen 5 bin 685 kişinin 5 bin 681’i özel sektörde, 4’ü ise kamuda istihdam edildi. Van’da bu dönemde işe yerleştirilen kadın sayısı 2 bin 568 olarak kaydedilirken, kadınların tamamı özel sektörde istihdam edildi.

Van’da 15-24 yaş grubunda işe yerleştirilen kişi sayısı 2 bin 558 olurken, bu yaş grubunda kamuda işe yerleştirilen kişi bulunmadı. Aynı dönemde Van’da 81 engelli birey işe yerleştirilirken, bu kişilerin tamamı özel sektörde istihdam edildi.

Van’da Ocak-Temmuz döneminde yükseköğrenim mezunu 782 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 781’i özel sektörde, 1’i ise kamuda işe yerleştirildi.

Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla en fazla işe yerleştirme 196 bin 128 kişiyle İstanbul’da gerçekleşti, en düşük işe yerleştirme ise 104 kişiyle Kilis’te kaydedildi.