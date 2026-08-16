Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ilk yedi ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam 823 bin 119 konut satılırken, 2025 yılının aynı döneminde ise 834 bin 751 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da ise 2026’nın ilk yedi ayında 6 bin 80 konut satılırken, geçen yıl aynı döneminde 5 bin 539 konut satılmıştı.

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk yedi ayında gerçekleşen konut satışları, 2025 yılının aynı dönemine göre 11 bin 632 adet azalırken, buna göre toplam konut satışları yüzde 1,4 oranında geriledi. 2025 yılının ilk yedi ayında 834 bin 751 olan toplam satış sayısı, 2026 yılının aynı döneminde 823 bin 119 olarak kaydedildi.

VAN’DA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Van’da ise aynı dönemde konut satışları artış gösterdi. 2025 yılının ilk yedi ayında 5 bin 539 konutun satıldığı Van’da, 2026 yılının aynı döneminde 6 bin 80 konut satışı gerçekleşti. Böylece Van’da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 541 adet artarken, artış oranı yüzde 9,8 oldu.

EN ÇOK KONUT SATIŞI HAZİRAN’DA OLDU

Van’da 2026 yılının ilk yedi ayında en fazla konut satışı 957 adetle Haziran ayında gerçekleşti. Haziran ayını 951 konutla Şubat, 909 konutla Temmuz, 832 konutla Nisan, 831 konutla Ocak, 804 konutla Mart ve 796 konutla Mayıs ayı izledi.

2025 yılının aynı döneminde Van’da en fazla konut satışı 1.136 adetle Temmuz ayında gerçekleşmişti. Temmuz ayını 779 konutla Mayıs, 766 konutla Nisan, 722 konutla Şubat, 721 konutla Ocak, 712 konutla Haziran ve 703 konutla Mart ayı takip etmişti.

GEÇEN YILA GÖRE SATIŞ FARKLILIKLARI

Van’da 2026 yılının Ocak ayında 831 konut satılırken, 2025 yılının aynı ayında 721 konut satılmıştı. Ocak ayındaki satışlar 110 adet ve yüzde 15,3 arttı.

2026 yılı Şubat ayında 951 konut satılırken, 2025 yılının aynı ayında 722 konut satışı gerçekleşmişti. Satışlar 229 adet ve yüzde 31,7 arttı.

Bu yıl Mart ayında 804 konut satışı gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayında 703 konut satılmıştı. Mart ayında satışlar 101 adet ve yüzde 14,4 arttı.

2026 Nisan ayında 832 konut satılırken, 2025 yılının aynı ayında 766 konut satılmıştı. Satışlar 66 adet ve yüzde 8,6 arttı.

2026 Mayıs ayında 796 konut satışı gerçekleşirken, 2025 yılının aynı ayında 779 konut satılmıştı. Mayıs ayında satışlar 17 adet ve yüzde 2,2 arttı.

Bu yıl Haziran ayında 957 konut satıldı. 2025 yılının Haziran ayında 712 konut satılmıştı. Böylece bu yıl Haziran ayında satışlar 245 adet ve yüzde 34,4 arttı.

2026’da Temmuz ayında Van’da 909 konut satılırken, 2025 yılının aynı ayında 1.136 konut satılmıştı. Temmuz ayında satışlar 227 adet azalırken, düşüş oranı yüzde 20 oldu.

Van’da 2026 yılının ilk yedi ayında Temmuz ayı dışında kalan tüm aylarda konut satışları, 2025 yılının aynı aylarına göre artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 34,4 ile Haziran ayında, en düşük artış ise yüzde 2,2 ile Mayıs ayında gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise Temmuz ayındaki düşüşle birlikte Ocak-Temmuz dönemindeki toplam satış sayısı geçen yılın aynı döneminin gerisinde kaldı. 2025 yılının ilk yedi ayında 834 bin 751 olan toplam konut satışı, 2026 yılının aynı döneminde 823 bin 119 olarak kaydedildi.