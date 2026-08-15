Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Van Valiliği ile Erciş Kaymakamlığı'nın destek verdiği '2026 Yılı Kökbörü Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri', ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlki 26 Temmuz'da Antalya'da düzenlenen şampiyonanın yarı final müsabakalarına Kahramanmaraş, Konya ve Ulupamir kökbörü takımları katıldı.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ndeki müsabakalarda, sporcuların içi doldurulmuş yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki oğlak derisini yerden alarak, rakip takımın kalesine bırakmaya çalıştığı anlar heyecanla izlendi.

Yarı final müsabakalarıyla ilgili bilgi veren Şumkar Kulüp Başkanı Kadir Başaran, kökbörü ligini bu yıl kurduklarını söyledi. Yarışmaların ilgiyle izlendiğini belirten Başaran, "Bugün 3 takımımız burada yarı final maçlarını oynayacak. Buradan birinci olarak çıkacak takım, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek final müsabakasına katılacak. Amacımız bu sporu yaşatmak ve çocuklarımızı bu alanda yetiştirmektir" dedi.