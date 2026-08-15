Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Özalp’ta gerçekleştirilen festivale Özalp Kaymakamı Mesut Polat, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Festival kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli spor ve eğlence etkinlikleri sergilendi.

Öğrencilerin gösterileri ve sportif faaliyetleri katılımcılardan büyük beğeni toplarken, festival renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin spora yönlendirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendi.

Programın sonunda Özalp Gençlik Spor Kulübü tarafından Özalp Kaymakamı Mesut Polat’a forma hediye edildi. Kaymakam Polat, gençlerin sporla buluşmasına katkı sunan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.