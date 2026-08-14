Coğrafi konumu, tarihi güzellikleri ve alışveriş imkanlarıyla Van, özellikle İranlı turistlerin Türkiye'deki en önemli tatil rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Yılın her döneminde sınır kapısından kente akın eden komşu ülke vatandaşları, bölgenin turistik mekanlarında vakit geçirerek stres atıyor.

GÖL ÇEVRESİNDE DOYASIYA EĞLENDİLER

Tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen bir grup İranlı turistin Van Gölü çevresindeki eğlenceli anları dikkat çekti. Göl kenarında bir araya gelen turistler, yöresel müzikler eşliğinde dans edip oynayarak tatilin keyfini çıkardı.