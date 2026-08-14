Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin grubunda zamlı tarife devreye girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan maktu Ötv, 13-31 Ağustos tarihleri arasında sıfır lira olarak belirlenmişti. ÖTV’nin sıfırlanmasının ardından dün motorin fiyatlarında yaklaşık 9 liralık dev bir indirim gerçekleşmişti. Ancak uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki hareketlilik nedeniyle gece yarısı yapılan 8,89 TL’lik yeni zam, dünkü ÖTV indiriminin etkisini tamamen ortadan kaldırdı.

MOTORİNDE SON DÖNEMİN EN BÜYÜK ZAMMI

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte özellikle motorin grubunda son dönemin en büyük fiyat artışına imza atıldı. Benzinin litre fiyatında yapılan artış ile motorindeki rekor yükseliş, sürücülerin deposuna doğrudan yansıdı.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 1,61 TL ARTTI

Sürücülerin merakla takip ettiği benzin fiyatlarında da artış kaçınılmaz oldu. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresine yansıtılan 1,61 TL'lik zamla birlikte, benzinin litre fiyatı üç büyükşehirde 71 ila 72 lira seviyesinin üzerine tırmandı. Depo doldurmanın maliyeti benzinli araç sahipleri için bir kez daha ağırlaştı.