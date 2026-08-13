Akaryakıt fiyatlarında kritik bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağustos ayının kalan dönemi için sıfıra düşürüldü.

Motorin fiyatları ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte yaklaşık 9,25 lira düşüş gösterdi. Bu da yüzde 13'ü aşkın indirimin meydana gelmesi anlamına geliyor.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

İstanbul'da motorin 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya, Van'da ise 73,55 liraya geriledi.

KADEMELİ ARTIŞ TAKVİMİ BELİRLENDİ

Yeni kararla birlikte motorin, eşel mobil sistemi kapsamından tamamen çıkarıldı. Ağustos ayı boyunca sıfır vergiyle uygulanacak ÖTV tutarları, eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılacak. Belirlenen takvime göre motorinde ÖTV tutarı eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9006 lira olarak uygulanarak sistem öncesi seviyeye çıkarılacak.

BENZİN VE LPG'DE SERBEST PİYASA 1 EKİM'DE

Benzin ve LPG türü akaryakıtta ise mevcut eşel mobil uygulaması korunuyor. 30 Eylül'e kadar rafineri fiyat artışlarının yüzde 25'i ÖTV'den karşılanmaya devam edecek; olası indirim durumlarında ise indirim tutarı kadar ÖTV artışı uygulanacak. Ancak 1 Ekim itibarıyla benzin ve LPG'de de bu sistem tamamen kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.